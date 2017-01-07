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- 2-ой тайм
- Бен ЙеддерКорреа90'
- Бен Йеддер83'
- ВитолоКраневиттер79'
- Витоло79'
- Берчиче76'
- Сарабиа73'
- ВаскесСарабиа69'
- ВелаХуанми57'
- ГранероКаналес57'
- Перерыв
- ГонсалесЭлустондо45'
- 1-ый тайм
- Вильян Хосе44'
- Эскудеро39'
- Бен Йеддер29'
- Бен Йеддер25'
- Васкес10'
Перед матчем
Онлайн
Реал Сосьедад - Севилья
Чемпионат Испании - 7 января 2017
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Сосьедад – Севилья на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Эусебио или Хорхе Сампаоли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Реал Сосьедад – Севилья? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Реал Сосьедад и Севилья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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