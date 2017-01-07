Реал Сосьедад
    Завершено
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    0
    -
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    0
    22:45
    07.01.17
    Аноэта
    Севилья
    Чемпионат Испании • Тур 17
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Реал Сосьедад
    • Севилья
    • Бен ЙеддерКорреа
      90'
    • Бен Йеддер
      83'
    • ВитолоКраневиттер
      79'
    • Витоло
      79'
    • Берчиче
      76'
    • Сарабиа
      73'
    • ВаскесСарабиа
      69'
    • ВелаХуанми
      57'
    • ГранероКаналес
      57'
    • Перерыв
    • Реал Сосьедад
    • Севилья
    • ГонсалесЭлустондо
      45'
    • 1-ый тайм
    • Реал Сосьедад
    • Севилья
    • Вильян Хосе
      44'
    • Эскудеро
      39'
    • Бен Йеддер
      29'
    • Бен Йеддер
      25'
    • Васкес
      10'
    Перед матчем

    Онлайн
    Реал Сосьедад - Севилья
    Чемпионат Испании - 7 января 2017

    Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Сосьедад – Севилья на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Эусебио или Хорхе Сампаоли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Реал Сосьедад – Севилья? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Реал Сосьедад и Севилья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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