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Осасуна - Севилья

Чемпионат Испании - 22 января 2017

Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Осасуна – Севилья на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 22 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Petar Vasiljevic или Хорхе Сампаоли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Осасуна – Севилья? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Осасуна и Севилья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

