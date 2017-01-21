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Алавес - Леганес

Чемпионат Испании - 21 января 2017

Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Алавес – Леганес на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 21 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Маурисио Пеллегрино или Асьер Гаритано Агирресабаль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Алавес – Леганес? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Алавес и Леганес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

