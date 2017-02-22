Валенсия
    -
    20:45
    22.02.17
    Месталья
    Реал Мадрид
      Чемпионат Испании • Тур 16
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Валенсия - Реал Мадрид
      Чемпионат Испании - 22 февраля 2017

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Валенсия – Реал Мадрид на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:45 22 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Воро или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Валенсия – Реал Мадрид? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Валенсия и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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