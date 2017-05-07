Алавес
    -
    13:00
    07.05.17
    Мендисорроса
    Атлетик Бильбао
      Чемпионат Испании • Тур 36
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      Алавес - Атлетик Бильбао
      Чемпионат Испании - 7 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Алавес – Атлетик Бильбао на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 13:00 7 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Маурисио Пеллегрино или Эрнесто Вальверде? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Алавес – Атлетик Бильбао? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Алавес и Атлетик Бильбао, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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