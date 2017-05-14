Эйбар
    -
    21:00
    14.05.17
    Ипуруа
    Спортинг Хихон
      Чемпионат Испании • Тур 37
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      Эйбар - Спортинг Хихон
      Чемпионат Испании - 14 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Эйбар – Спортинг Хихон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 14 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Хосе Луис Мендилибар или Руби? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Эйбар – Спортинг Хихон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Эйбар и Спортинг Хихон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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