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Леганес - Реал Бетис

Чемпионат Испании - 8 мая 2017

Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Леганес – Реал Бетис на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 8 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Асьер Гаритано Агирресабаль или Виктор Санчес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Леганес – Реал Бетис? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Леганес и Реал Бетис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

