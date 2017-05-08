Леганес
    -
    21:45
    08.05.17
    Бутарке
    Реал Бетис
      Чемпионат Испании • Тур 36
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      Леганес - Реал Бетис
      Чемпионат Испании - 8 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Леганес – Реал Бетис на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 8 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Асьер Гаритано Агирресабаль или Виктор Санчес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Леганес – Реал Бетис? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Леганес и Реал Бетис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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