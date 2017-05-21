Барселона
    -
    21:00
    21.05.17
    Камп Ноу
    Эйбар
      Чемпионат Испании • Тур 38
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      Барселона - Эйбар
      Чемпионат Испании - 21 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Барселона – Эйбар на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 21 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Луис Энрике или Хосе Луис Мендилибар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Барселона – Эйбар? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Барселона и Эйбар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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