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Гранада - Эспаньол
Чемпионат Испании - 19 мая 2017
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Гранада – Эспаньол на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 19 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Гранада – Эспаньол? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Гранада и Эспаньол, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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