Гранада
    -
    21:45
    19.05.17
    Нуэво Лос Карменес
    Эспаньол
      Чемпионат Испании • Тур 38
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Гранада - Эспаньол
      Чемпионат Испании - 19 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Гранада – Эспаньол на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 19 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Гранада – Эспаньол? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Гранада и Эспаньол, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0