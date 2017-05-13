Эспаньол
    -
    17:00
    13.05.17
    Стадион Корнелия-Эль Прат
    Валенсия
      Чемпионат Испании • Тур 37
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      Онлайн
      Эспаньол - Валенсия
      Чемпионат Испании - 13 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Эспаньол – Валенсия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 13 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Кике Энрике Санчес Флорес или Воро? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Эспаньол – Валенсия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Эспаньол и Валенсия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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