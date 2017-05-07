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Депортиво Ла-Корунья - Эспаньол
Чемпионат Испании - 7 мая 2017
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Депортиво Ла-Корунья – Эспаньол на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 7 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Пепе Мель или Кике Энрике Санчес Флорес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Депортиво Ла-Корунья – Эспаньол? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Депортиво Ла-Корунья и Эспаньол, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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