Поделиться
- 2-ой тайм
- Ингасон88'
- ПерейраЭнтрена81'
- ВаскесМариано77'
- КаземироИско69'
- АсенсиоБензема59'
- Перерыв
- КрхинЛомбан45'
- 1-ый тайм
- Мората35'
- Мората30'
- МаллеАгбо18'
- Родригес11'
- Родригес3'
Перед матчем
Онлайн
Гранада - Реал Мадрид
Чемпионат Испании - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Гранада – Реал Мадрид на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Гранада – Реал Мадрид? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Гранада и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
#гол
Удалить
Спасибо всем, кто был сегодня с Eurosport.ru! Я Данил Тармасинов, думайте только о хорошем. До свидания.
В матче 36-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» разгромил «Гранаду» – 4:0.
Финальный свисток!
Арбитр пришел, чтобы добавить две минуты ко второму тайму и зафиксировать победу «Реала». Как видите, две минуты он уже добавил.
Бензема! Бензема! Шел к штрафной, пугал ударом и наконец пробил – Очоа технично захватил мяч в перчатки.
Единственная интрига – сколько добавит арбитр. И главный вопрос: нужно ли что-то добавлять, если даже зрители не хотят видеть продолжения?
Отличный перехват хозяев, пас на бегущего Энтрену, Хуан помчал с Начо на спине и проиграл ему позиционно.
Ингасон нарушил правила на чужой половине и получил желтую карточку.
Рамос! Рамос! Пофинтил перед защитником у штрафной и пробил – рикошет, мяч чуть не прыгает в сетку Касильи!
Прессинг-ловушка у боковой линии от Коэнтрау и Ковачича, совсем запихали Ангбана.
Показывают статистику: всего 53% времени владеет мячом мадридский «Реал». По игре преимущество куда чувственнее.
Бензема! Снова рассыпалась оборона «Гранады», Карим получил передачу на левом краю и пробил в касание – чуть правее штанги!
Адриан Рамос поймал мяч справа, развернулся и резко пробил в ближний угол – Касилья отразил удар колумбийца!
Энтрена! Поймал мяч на левом краю штрафной и пробил – это угловой, от ноги Серхио Рамоса ушел удар.
Андреас Перейра уступил место на поле 20-летнему Хуану Энтрене. Это первая игра мальчугана в Примере.
Хонгла! Хонгла! Рамос отлично накрутил соперника, второго, третьего, скинул под удар правее в пустой угол, но Хонгла не попал в створ по высоте!
Подача с правого фланга, Ингасон первым вынес мяч головой из штрафной!
Данило бежал в нападение, пофинтил перед Гастоном Силвой и получил по ногам. Стандарт подаст «Реал».
Мариано Диас заменил Лукаса Васкеса, и это последняя замена Зинедина Зидана в матче.
Хозяева выглядят чуть поживее после перерыва. Может быть, мотивация Тони Адамса действует? Или это просто спокойная игра «Реала»?
Оп, нет, Адриан Рамос не успел к передаче – Агбо был ассистентом. Самый верный момент «Гранады» в матче.
Агбо! Выбегал на прострел в штрафной, но чуть не добрался до мяча в центре!
Уче Агбо нарушил правила в нападении на Матео Ковачиче, хорват на газоне.
Мората открывается в штрафной под передачу Хамеса, но тоже не попадает мячом в сетку.
Момееееент! Гастон Силва выпрыгнул на угловом и пробил по воротам – Касилья все контролирует!
Наверное, Хамес Родригес уйдет чуть поглубже, а Иско займет его место ближе к атаке.
Иско Суарес заменил Каземиро. Логичная замена Зидана – не выпустить никого из топов, но освежить игру.
Есть отличный лайфхак: можно сняться уже сейчас и получить 0:3. «Гранада», подумай.
Бензема! Он с мячом вошел в штрафную, покрутился у линии и пробил – в защитника.
Серхио Рамос! Коэнтрау принял мяч на грудь на левом краю атаки, быстро прострелил, а свободный Рамос не попал в пустой угол!
Лукас Васкес! Выстрелил по воротам из-за штрафной в быстром нападении – Очоа отразил сильный удар!
Бензема не удержал мяч в ногах в середине поля, Ангбан легко отобрал у Карима атаку.
Бензема! Бензема! Накрутил защитника на левом фланге штрафной, прострелил в центре, Ингасон вынес мяч из вратарской!
Данило! Данило! Лукас Васкес зажег на правом фланге, прострелил в центр, никто не добил мяч, а Данило на подборе попал в штангу пустых ворот!
Куэнка! Он теперь на левом фланге, навесил в штрафную и увидел мяч в перчатках Касильи.
Куэнка почесал в нападение, посадил на плечи Каземиро, пошел с ним вперед, но отдал все же направо. Позиционная атака «Гранады».
Карим Бензема выходит на поле под премиальные. Марко Асенсио уходит с поля.
Уче Агбо получил мяч у штрафной, отдавал на Адриана Рамоса, но передачу перехватил Серхио. Господи, замените уже Адриана, чтобы не уточнять каждый раз, что же за Рамос.
Серхио Рамос вновь выдвинулся вперед и опрокинул Уче Агбо. Это фол и свисток арбитра Вильянуэвы.
Да, кстати, не было момента представить – в воротах «Реала» сегодня играет Кико Касилья, познакомьтесь.
Много касаний в середине поля, но Начо в итоге отдал на Рамоса, а тот под себя на Касилью.
Куэнка завалил Серхио Рамоса у центрального круга, защитник поднялся и пожал руку Исааку.
Марко Асенсио не рассчитал силу подачи с левого фланга и запулил мяч за линию ворот.
Отличная атака «Реала», Серхио Рамос ускорился, у штрафной отдал на Асенсио, но Марко оказался в офсайде.
Мората отдал передачу на Васкеса, Лукас делал проникающую передачу в штрафную, но угодил в ногу защитнику.
Уче Агбо попер в нападение, отдал передачу на Исаака Куэнку, но каталонец не удержал мяч в ногах.
Адриан Рамос открылся под внезапно толковую передачу в штрафную и пробил по воротам, но попал в ногу Фабио Коэнтрау.
Потрясающе: Рене Крхин не вышел на второй тайм, арбитр дал свисток на перерыв и только потом увидел, как на замену выходит Давид Ломбан. Феноменально.
Второй тайм!
Свисток на перерыв – дубль Хамеса и два мяча Мораты уничтожили «Гранаду» в первом тайме.
И еще один момент! Ковачич прошел вперед, отдал мяч в штрафную, Мората не забил, а Каземиро растерялся перед пустыми воротами и не попал в сетку без голкипера!
#гол Мораты номер 2.
Васкес! Васкес! Помчал в штрафную, накрутил соперника и бабахнул по воротам – перекладина спасла Очоа!
Хамес принимает длинный пас у чужой штрафной, пошел в обыгрыш соперника, но потерял мяч в борьбе с Хонглой.
Болельщики «Гранады» освистывают свою команду. Это очень странно – можно же просто выбежать на газон и сорвать игру. Зачем тратить силы на свист?
#гол Мораты
Опорный хав Ангбан пробует себя в дальних ударах – получается пока не очень.
Альваро Мората прошел по левому краю, отцепился от защитника, сместился к лицевой, убрал Фулькье еще раз и пробил в ближний – 4:0!
АЛЬВАРО МОРАТА, 4:0!
Ну, шансов на то, чтобы «Гранада» отыгралась, изначально не было, а с третьим мячом так и вовсе не осталось.
Данило нарушил правила на Перейре на своем фланге и привез стандарт на ворота «Реала».
Данило ввинтился в чужую штрафную по правому краю, отдал в центр на Морату, Альваро мощно пробил над Гильермо Очоа. 3:0 за полчаса игры!
АЛЬВАРО МОРАТА, 3:0!
Адриан Рамос пер танком в штрафную «Мадрида», но сфолил на однофамильце Серхио.
Идеальное описание игры «Гранады» в этом матче.
Хамес подобрал мяч на левом краю, навесил в центр на Морату, но Ингасон опередил форварда мадридцев.
Подача «Гранады» с правого фланга, Рамос с Начо четко справляются в воздухе.
А вот Хамес придумал фишечку для празднования забитого мяча.
Перейра навешивает в штрафную со стандарта, но не добрасывает даже до линии коробки.
Фулькье с бешеными глазами бежал в нападение и жахнул, не поднимая головы – конечно, мяч полетел выше ворот.
Каземиро получил передачу в симпатичной атаке, отдавал на вход Асенсио, но сделал слишком слабый пас.
Хамес отдал передачу на Асенсио, Марко рухнул на газон при обработке мяча, н арбитр считает, что никто его не дергал.
Мужчины из The Telegraph напоминают лучшую тренерскую установку в истории «Гранады».
Тони Адамс сделал замену на 18-й минуте! Али Малле уступил место на поле Уче Агбо. Классный тренер у «Гранады», и конкурсы интересные.
Лукас Васкес убегал от Крхина на правом фланге в контратаке, но Ингасон подстраховал партнера.
А вот и кросс «Гранады» с левого фланга, Коэнтрау выносит мяч за боковую после сильного навеса.
#гол Хамеса. Слишком слабо выглядит «Гранада».
Андреас Перейра грубо подкатился под Серхио Рамоса и нарушил правила.
Отличный навес с левого фланга второй волной, Хамес был один-совсем один в центре штрафной и пробил руки Очоа. 2:0!
ГОООООООЛ, ВТОРОЙ МЯЧ ХАМЕСА РОДРИГЕСА!
Полное доминирование мадридцев в начале матча, «Гранада» очень плоха. Тренер ли Тони Адамс?
Фулькье четко отобрал мяч на левом фланге и отпасовал под себя голкиперу Очоа.
Да, на этом повторе видно, что #гол забил все же Хамес.
Мяч, кстати, записали на Хамеса Родригеса. Окей, давайте считать, что он все же подставил ногу.
Мощное начало игроков «Реала». С другой стороны, «Гранада» ведь уже и вылетела.
Отличная разрезающая диагональ на Васкеса, Лукас вышел к воротам по правому краю, пробил в створ, а там Хамес то ли подставил ногу, то ли нет. 1:0!
ХО-ХО, ЛУКАС ВАСКЕС, ОТЛИЧНЫЙ ГОЛ, 1:0!
Лукас Васкес глубоко действует, на своей половине поля почему-то возится с мячом.
Погнали!
Нападение «Реала» сегодня выглядит так: Асенсио, Хамес, Васкес, Мората. Даже Иско на скамейке.
«Реал» играет в гостях с «Гранадой» без Криштиану Роналду.
Привет! Я Данил Тармасинов, давайте посмотрим футбол!
«Реал» на неделе расщепил крепкий «Атлетико» с Диего Симеоне. Что сделает Криштиану с уже вылетевшей «Гранадой»?