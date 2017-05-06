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Гранада - Реал Мадрид

Чемпионат Испании - 6 мая 2017

Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Гранада – Реал Мадрид на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Гранада – Реал Мадрид? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Гранада и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

