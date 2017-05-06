Гранада
    Завершено
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    21:45
    06.05.17
    Нуэво Лос Карменес
    Реал Мадрид
    Чемпионат Испании • Тур 36
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Гранада
    • Реал Мадрид
    • Ингасон
      88'
    • ПерейраЭнтрена
      81'
    • ВаскесМариано
      77'
    • КаземироИско
      69'
    • АсенсиоБензема
      59'
    • Перерыв
    • Гранада
    • Реал Мадрид
    • КрхинЛомбан
      45'
    • 1-ый тайм
    • Гранада
    • Реал Мадрид
    • Мората
      35'
    • Мората
      30'
    • МаллеАгбо
      18'
    • Родригес
      11'
    • Родригес
      3'
    Перед матчем

    Онлайн
    Гранада - Реал Мадрид
    Чемпионат Испании - 6 мая 2017

    Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Гранада – Реал Мадрид на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


    Вы уже проголосовали за победителя в матче Гранада – Реал Мадрид? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Гранада и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
    30
    Данил Тармасинов
    Главное 
    #гол
     Удалить
    23:52 

    Спасибо всем, кто был сегодня с Eurosport.ru! Я Данил Тармасинов, думайте только о хорошем. До свидания.

    23:52 

    В матче 36-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» разгромил «Гранаду» – 4:0.

    90+3'

    Финальный свисток!

    90+2'

    Арбитр пришел, чтобы добавить две минуты ко второму тайму и зафиксировать победу «Реала». Как видите, две минуты он уже добавил.

    90+1' 

    Бензема! Бензема! Шел к штрафной, пугал ударом и наконец пробил – Очоа технично захватил мяч в перчатки.

    90' 

    Единственная интрига – сколько добавит арбитр. И главный вопрос: нужно ли что-то добавлять, если даже зрители не хотят видеть продолжения?

    89' 

    Отличный перехват хозяев, пас на бегущего Энтрену, Хуан помчал с Начо на спине и проиграл ему позиционно.

    88'

    Ингасон нарушил правила на чужой половине и получил желтую карточку.

    87' 

    Рамос! Рамос! Пофинтил перед защитником у штрафной и пробил – рикошет, мяч чуть не прыгает в сетку Касильи!

    86' 

    Прессинг-ловушка у боковой линии от Коэнтрау и Ковачича, совсем запихали Ангбана.

    85'

    Показывают статистику: всего 53% времени владеет мячом мадридский «Реал». По игре преимущество куда чувственнее.

    84' 

    Бензема! Снова рассыпалась оборона «Гранады», Карим получил передачу на левом краю и пробил в касание – чуть правее штанги!

    83' 

    Адриан Рамос поймал мяч справа, развернулся и резко пробил в ближний угол – Касилья отразил удар колумбийца!

    82' 

    Энтрена! Поймал мяч на левом краю штрафной и пробил – это угловой, от ноги Серхио Рамоса ушел удар.

    81'

    Андреас Перейра уступил место на поле 20-летнему Хуану Энтрене. Это первая игра мальчугана в Примере.

    80' 

    Хонгла! Хонгла! Рамос отлично накрутил соперника, второго, третьего, скинул под удар правее в пустой угол, но Хонгла не попал в створ по высоте!

    79' 

    Подача с правого фланга, Ингасон первым вынес мяч головой из штрафной!

    78' 

    Данило бежал в нападение, пофинтил перед Гастоном Силвой и получил по ногам. Стандарт подаст «Реал».

    77'

    Мариано Диас заменил Лукаса Васкеса, и это последняя замена Зинедина Зидана в матче.

    76' 

    Хозяева выглядят чуть поживее после перерыва. Может быть, мотивация Тони Адамса действует? Или это просто спокойная игра «Реала»?

    75' 

    Оп, нет, Адриан Рамос не успел к передаче – Агбо был ассистентом. Самый верный момент «Гранады» в матче.

    74' 

    Агбо! Выбегал на прострел в штрафной, но чуть не добрался до мяча в центре!

    73' 

    Уче Агбо нарушил правила в нападении на Матео Ковачиче, хорват на газоне.

    72' 

    Мората открывается в штрафной под передачу Хамеса, но тоже не попадает мячом в сетку.

    71' 

    Момееееент! Гастон Силва выпрыгнул на угловом и пробил по воротам – Касилья все контролирует!

    70' 

    Наверное, Хамес Родригес уйдет чуть поглубже, а Иско займет его место ближе к атаке.

    69'

    Иско Суарес заменил Каземиро. Логичная замена Зидана – не выпустить никого из топов, но освежить игру.

    68' 

    Есть отличный лайфхак: можно сняться уже сейчас и получить 0:3. «Гранада», подумай.

    James Rodríguez - Granada-Real Madrid - Liga 2016/2017 - Getty Images
    67' 

    Бензема! Он с мячом вошел в штрафную, покрутился у линии и пробил – в защитника.

    66' 

    Серхио Рамос! Коэнтрау принял мяч на грудь на левом краю атаки, быстро прострелил, а свободный Рамос не попал в пустой угол!

    65' 

    Лукас Васкес! Выстрелил по воротам из-за штрафной в быстром нападении – Очоа отразил сильный удар!

    64' 

    Бензема не удержал мяч в ногах в середине поля, Ангбан легко отобрал у Карима атаку.

    63' 

    Бензема! Бензема! Накрутил защитника на левом фланге штрафной, прострелил в центре, Ингасон вынес мяч из вратарской!

    62' 

    Данило! Данило! Лукас Васкес зажег на правом фланге, прострелил в центр, никто не добил мяч, а Данило на подборе попал в штангу пустых ворот!

    61' 

    Куэнка! Он теперь на левом фланге, навесил в штрафную и увидел мяч в перчатках Касильи.

    60' 

    Куэнка почесал в нападение, посадил на плечи Каземиро, пошел с ним вперед, но отдал все же направо. Позиционная атака «Гранады».

    59'

    Карим Бензема выходит на поле под премиальные. Марко Асенсио уходит с поля.

    58' 

    Уче Агбо получил мяч у штрафной, отдавал на Адриана Рамоса, но передачу перехватил Серхио. Господи, замените уже Адриана, чтобы не уточнять каждый раз, что же за Рамос.

    57' 

    Серхио Рамос вновь выдвинулся вперед и опрокинул Уче Агбо. Это фол и свисток арбитра Вильянуэвы.

    56' 

    Да, кстати, не было момента представить – в воротах «Реала» сегодня играет Кико Касилья, познакомьтесь.

    55' 

    Много касаний в середине поля, но Начо в итоге отдал на Рамоса, а тот под себя на Касилью.

    54' 

    Куэнка завалил Серхио Рамоса у центрального круга, защитник поднялся и пожал руку Исааку.

    53' 

    Марко Асенсио не рассчитал силу подачи с левого фланга и запулил мяч за линию ворот.

    52'

    Отличная атака «Реала», Серхио Рамос ускорился, у штрафной отдал на Асенсио, но Марко оказался в офсайде.

    51' 

    Мората отдал передачу на Васкеса, Лукас делал проникающую передачу в штрафную, но угодил в ногу защитнику.

    50' 

    Уче Агбо попер в нападение, отдал передачу на Исаака Куэнку, но каталонец не удержал мяч в ногах.

    49' 

    Адриан Рамос открылся под внезапно толковую передачу в штрафную и пробил по воротам, но попал в ногу Фабио Коэнтрау.

    47'

    Потрясающе: Рене Крхин не вышел на второй тайм, арбитр дал свисток на перерыв и только потом увидел, как на замену выходит Давид Ломбан. Феноменально.

    46'

    Второй тайм!

    45+1'

    Свисток на перерыв – дубль Хамеса и два мяча Мораты уничтожили «Гранаду» в первом тайме.

    45' 

    И еще один момент! Ковачич прошел вперед, отдал мяч в штрафную, Мората не забил, а Каземиро растерялся перед пустыми воротами и не попал в сетку без голкипера!

    43' 

    #гол Мораты номер 2.

    42' 

    Васкес! Васкес! Помчал в штрафную, накрутил соперника и бабахнул по воротам – перекладина спасла Очоа!

    41' 

    Хамес принимает длинный пас у чужой штрафной, пошел в обыгрыш соперника, но потерял мяч в борьбе с Хонглой.

    40' 

    Болельщики «Гранады» освистывают свою команду. Это очень странно – можно же просто выбежать на газон и сорвать игру. Зачем тратить силы на свист?

    39' 

    #гол Мораты

    38' 

    Опорный хав Ангбан пробует себя в дальних ударах – получается пока не очень.

    36' 

    Альваро Мората прошел по левому краю, отцепился от защитника, сместился к лицевой, убрал Фулькье еще раз и пробил в ближний – 4:0!

    35'

    АЛЬВАРО МОРАТА, 4:0!

    Alvaro Morata
    34' 

    Ну, шансов на то, чтобы «Гранада» отыгралась, изначально не было, а с третьим мячом так и вовсе не осталось.

    32' 

    Данило нарушил правила на Перейре на своем фланге и привез стандарт на ворота «Реала».

    31' 

    Данило ввинтился в чужую штрафную по правому краю, отдал в центр на Морату, Альваро мощно пробил над Гильермо Очоа. 3:0 за полчаса игры!

    30'

    АЛЬВАРО МОРАТА, 3:0!

    Alvaro Morata
    29' 

    Адриан Рамос пер танком в штрафную «Мадрида», но сфолил на однофамильце Серхио.

    28' 

    Идеальное описание игры «Гранады» в этом матче.

    27' 

    Хамес подобрал мяч на левом краю, навесил в центр на Морату, но Ингасон опередил форварда мадридцев.

    26' 

    Подача «Гранады» с правого фланга, Рамос с Начо четко справляются в воздухе.

    24' 

    А вот Хамес придумал фишечку для празднования забитого мяча.

    23' 

    Перейра навешивает в штрафную со стандарта, но не добрасывает даже до линии коробки.

    22' 

    Фулькье с бешеными глазами бежал в нападение и жахнул, не поднимая головы – конечно, мяч полетел выше ворот.

    21' 

    Каземиро получил передачу в симпатичной атаке, отдавал на вход Асенсио, но сделал слишком слабый пас.

    20' 

    Хамес отдал передачу на Асенсио, Марко рухнул на газон при обработке мяча, н арбитр считает, что никто его не дергал.

    19' 

    Мужчины из The Telegraph напоминают лучшую тренерскую установку в истории «Гранады».

    18'

    Тони Адамс сделал замену на 18-й минуте! Али Малле уступил место на поле Уче Агбо. Классный тренер у «Гранады», и конкурсы интересные.

    17' 

    Лукас Васкес убегал от Крхина на правом фланге в контратаке, но Ингасон подстраховал партнера.

    16' 

    А вот и кросс «Гранады» с левого фланга, Коэнтрау выносит мяч за боковую после сильного навеса.

    15' 

    #гол Хамеса. Слишком слабо выглядит «Гранада».

    14' 

    Андреас Перейра грубо подкатился под Серхио Рамоса и нарушил правила.

    13' 

    Отличный навес с левого фланга второй волной, Хамес был один-совсем один в центре штрафной и пробил руки Очоа. 2:0!

    11'

    ГОООООООЛ, ВТОРОЙ МЯЧ ХАМЕСА РОДРИГЕСА!

    James Rodriguez of Real Madrid celebrates after scoring his team's fourth goal during the La Liga match between RC Deportivo La Coruna and Real Madrid at Riazor Stadium on April 26, 2017 in La Coruna, Spain
    10' 

    Полное доминирование мадридцев в начале матча, «Гранада» очень плоха. Тренер ли Тони Адамс?

    9' 

    Фулькье четко отобрал мяч на левом фланге и отпасовал под себя голкиперу Очоа.

    8' 

    Да, на этом повторе видно, что #гол забил все же Хамес.

    7' 

    Мяч, кстати, записали на Хамеса Родригеса. Окей, давайте считать, что он все же подставил ногу.

    5' 

    Мощное начало игроков «Реала». С другой стороны, «Гранада» ведь уже и вылетела.

    4' 

    Отличная разрезающая диагональ на Васкеса, Лукас вышел к воротам по правому краю, пробил в створ, а там Хамес то ли подставил ногу, то ли нет. 1:0!

    3'

    ХО-ХО, ЛУКАС ВАСКЕС, ОТЛИЧНЫЙ ГОЛ, 1:0!

    Лукас Васкес
    2' 

    Лукас Васкес глубоко действует, на своей половине поля почему-то возится с мячом.

    1'

    Погнали!

    21:43 

    Нападение «Реала» сегодня выглядит так: Асенсио, Хамес, Васкес, Мората. Даже Иско на скамейке.

    21:39 

    «Реал» играет в гостях с «Гранадой» без Криштиану Роналду.

    21:39 

    Привет! Я Данил Тармасинов, давайте посмотрим футбол!

     

    «Реал» на неделе расщепил крепкий «Атлетико» с Диего Симеоне. Что сделает Криштиану с уже вылетевшей «Гранадой»?

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