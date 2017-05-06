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- 2-ой тайм
- Дани Гарсия90'
- Годин90'
- Годин89'
- ГризманнКорреа86'
- КикеГонсалес84'
- КарраскоТиагу80'
- ИнуиПенья76'
- Ньигес69'
- РамисГальвес59'
- Филипе Луис53'
- Арбилья52'
- Перерыв
- ГайтанТоррес45'
- 1-ый тайм
- Рамис43'
- Гризманн15'
Перед матчем
Онлайн
Атлетико Мадрид - Эйбар
Чемпионат Испании - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Атлетико Мадрид – Эйбар на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:15 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Диего Симеоне или Хосе Луис Мендилибар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Атлетико Мадрид – Эйбар? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Атлетико Мадрид и Эйбар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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