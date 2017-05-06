Атлетико Мадрид
Завершено
1
1
-
0
0
17:15
06.05.17
Стадион Висенте Кальдерон
Эйбар
    Чемпионат Испании • Тур 36
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Атлетико Мадрид
    • Эйбар
    • Дани Гарсия
      90'
    • Годин
      90'
    • Годин
      89'
    • ГризманнКорреа
      86'
    • КикеГонсалес
      84'
    • КарраскоТиагу
      80'
    • ИнуиПенья
      76'
    • Ньигес
      69'
    • РамисГальвес
      59'
    • Филипе Луис
      53'
    • Арбилья
      52'
    • Перерыв
    • Атлетико Мадрид
    • Эйбар
    • ГайтанТоррес
      45'
    • 1-ый тайм
    • Атлетико Мадрид
    • Эйбар
    • Рамис
      43'
    • Гризманн
      15'
    Перед матчем

    Онлайн
    Атлетико Мадрид - Эйбар
    Чемпионат Испании - 6 мая 2017

    Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Атлетико Мадрид – Эйбар на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:15 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Диего Симеоне или Хосе Луис Мендилибар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Атлетико Мадрид – Эйбар? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Атлетико Мадрид и Эйбар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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