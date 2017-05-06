Барселона
Завершено
0
4
-
1
0
19:30
06.05.17
Камп Ноу
Вильярреал
Чемпионат Испании • Тур 36
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Барселона
  • Вильярреал
  • БакамбюЛопес
    83'
  • РакитичГомиш
    83'
  • Месси (P)
    82'
  • Коста
    81'
  • РобертоМаскерано
    78'
  • Мусаккьо
    77'
  • ДиньАльба
    75'
  • СорианоКастильехо
    72'
  • СольдадоСансоне
    72'
  • Сольдадо
    72'
  • Суарес
    69'
  • Иньеста
    64'
  • 1-ый тайм
  • Барселона
  • Вильярреал
  • Месси
    45'
  • Бакамбю
    32'
  • Неймар
    21'
  • Гонсалес
    19'
  • Роберто
    16'
Перед матчем

Онлайн
Барселона - Вильярреал
Чемпионат Испании - 6 мая 2017

Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Барселона – Вильярреал на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Луис Энрике или Франсиско Эскриба? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Барселона – Вильярреал? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Барселона и Вильярреал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Артем Мазилкин
Главное 
#гол
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90+3'

Все, кончлились муки «Вильярреала»! «Барселона» победила, все, кто должен был, забили. Посещаемость отличная, погода солнечная, «Крылья Советов» – гении. А я прощаюсь: лайв вел Артем Мазилкин, пока.

90+2' 

Неймар все не уймется: накрутил двоих, но в последний момент какой-то бедолага кинулся в ноги бразильцу и выбил мяч.

90+1' 

Неймар исполнил штрафной, но попал в стенку – особо не расстроился, ведь сегодня он сыграл шикарный матч.

90'

Три минуты зачем-то добавил кровожадый судья.

89' 

Доигрывают матч командочки, всем скучно. Люди не уходят со стадиона.

88' 

Месси забил в этом сезоне больше голов, чем сыграл матчей. Хорошо.

87' 

Как будто и не увольняется еще.

86' 

Суарес пробил издали от нечего делать – мяч прошел рядом со штангой.

84'

Вместо Ракитича гоняет Гомиш.

83' 

Шикарная паненка от Месси обескуражила кипера. 4:1.

Barcelona's Argentinian forward Lionel Messi celebrates after scoring a goal during the Spanish league football match FC Barcelona vs CA Osasuna at the Camp Nou stadium in Barcelona on April 26, 2017.
82'

ГООООООООООООООООЛ!!! МЕССИ – ДУБЛЬ!!!

80'

Рукой сыграл Коста в штрафной «Вильярреала». Привещ пенальти и получил желтую.

76'

Вместо Роберто вышел Маскерано.

75' 

Месси упал в штрафной «Вильярреала», но судья показывает, что фола нет. Тут же «Вильярреал» провел острую контратаку, Бакамбю один в один решал, но Пике пустые ворота защитил.

74'

Подлейший Неймар выскочил один на один после шикарного выпила от Месси. Бразилец острил и выдумал подсечку в дальний угол, но Фернандес унизительно легко поймал мяч.

73'

Альба вышел вместо Диня. Стандартная замена, которая ничего в корне не меняет.

72' 

#Гол Суарсеса.

71'

Сразу же вместо Сольдадо вышел Сансоне. А Сориано заменил Кастильехо.

70'

Сольдадо получил желтую карточку за безобразие в середине поля.

68' 

«Барселона» унеслась в контратаку три в четыре. Роберто подтащил к штрафной мяч, отдал в штрафную Суаресу. Луис двоих накрутил, чуть не упав при этом, и вдолбил мяч в сетку.

Luis Suarez celebrates after scoring a goal during the Spanish league football match FC Barcelona vs UD Las Palmas at the Camp Nou stadium in Barcelona on January 14, 2017
67'

ГООООООООООООООООЛ!!! СУАРЕС!!!

66' 

Сольдадо подыграл рукой на половине «Барселоны». Атака каталонцев чего-то в середине поля умерла.

65' 

До Сантос в итоге бахнул со штрафного, но перебил ворота на полметра.

64' 

Второй матч по посещаемости в сезоне.

63'

Иньеста снес Сориано в 25 метрах от ворот. Карточка кэпу «Барселоны».

61' 

Дамы Месси и Суареса с детьми следят за игрой.

60' 

Ой, судья помешал Бускетсу у штрафной «Барселоны», Тригерос попер вперед с мячом, но сильно отпустил перед собой и потерял.

59' 

Неймар повторил финт на лицевой, прострелил на ближнюю, но там только Мусаккьо.

58'

Суарес попал в офсайд и чуть не лопнул от гнева – уже третье положение «Вне игры» у каталонцев и ноль таких штук у «Вильярреала».

57' 

Месси очень смачно пробил с линии штрафной, находясь в окружении. Фернандес кое как отбил за лицевую.

56' 

Неймар снова жжет на левом фланге, на одном месте двоих накрутил, навесил на Месси, тот бить не стал – атака продолжилась серией пасов вокруг штрафной.

55' 

С пацанами.

54' 

Неймар в контратаке выпиливал простерл на дальнюю штангу для СУареса, но как-то совсем неудачно. От ворот.

53'

Тригерос подал угловой, Сориано пробил, но неудачно.

52' 

Дос Сантос завозился с обработкой в штрафной «Барсы», и Динь быстро выбил за лицевую.

51'

90 463 человека пришли на «Камп Ноу». Как за весь сезон на «Локомотив».

50' 

Коста угнал в контратаку, но мяч так и не плоучил – заброс на ход для него был слишком сильный. Мяч в ауте оказался.

49' 

Кстати, теперь у Месси 33 гола из-за пределов штрафной с 2012 года. Это больше, чем у всех, понял?

48' 

Неймар прошел до лицевой, увидел Месси и прострелил. Но Фернандес вовремя вышел и мяч отразил, а потом и забрал.

47' 

#Гол Месси, кстати, вот.

46'

«Вильярреал» снова разыграл мяч с центра. Продолжаем хайповать.

45+1' 

Месси подхватил мяч перед штрафной «Вильярреала», обыграл одного и пробил из-под второго. Мяч цепанул Мусаккьо, и пошел в противоход Фернандесу.

«Барселона» – «Вильярреал», Лео Месси
45'

ГООООООООООООООООЛ!!! МЕССИ!!!

44'

Тригерос прямой удар с 40 метров изобразил, рикошет подправил траекторию, но Тер Штеген поймал все равно.

43'

Ракитич вовсе не успел за Сольдадо и сбил лжефорварда. Метров 40 до ворот.

42' 

«Вильярреал» все-таки отодвинул игру после гола в середину поля. Нет явного преимущества каталонцев, а моменты они создают в контратаках.

41' 

Карта пасов «Барселоны» в первые 15 минут. Похожа на карту первого круга «Спартака».

40'

Моментище у Неймара! Суарес выдал сначала проход метров на 10, а потом пас на ход бразильцу в штрафную. Но Неймар с острого угла послал мимо дальнего угла ворот.

39' 

Сольдадо – типичный Сольдадо: Сориано выдал идеальный кросс на форварда с левого фланга, но тот из великолепного положения пробил куда-то в даль.

38' 

Пике сыграл роль центрфорварда: Месси на фланге разобрался, выдал навес в штрафную, Жерар в падении пробил, но мяч чуть мимо ворот прошел.

37' 

Суарес через себя бил, но не вышел удар как следует. Даже штрафной требовали «подводники». Игра продолжилась, и «Барселона» мяч сохранила.

35' 

Тер Штеген чуть не привез – вышел из ворот, чтобы выбить мяч, но в итоге чужому подарил. Хорошо, что свои подстраховали.

33' 

Типичная борьба Неймара в любом матче.

32' 

Неплохой привоз Пике т Роберто и #гол Бакамбю.

31' 

Убежал «Вильярреал» в контратаку. Провелились Пике и Роберту - второй вовсе провалил офсайд-ловушку. В итоге Бакамбю с центра поля унесся один на один и спокойно забил.

Bakambu celebra su gol en el Villarreal-Leganés
30'

ГООООООООООООООООЛ!!! БАКАМБЮ!!!

28' 

Месси последние восемь сезонов забивает минимум 20 и делает минимум 10 ассистов. Царь? Царь.

27' 

Месси чавкнул по мячу из-за пределов штрафной, и Фернандес кое-как отбил! Очень опасный выстрел.

26' 

Привез угловой в итоге Пике. Разыграли его «подводники», но фол в чужой штрафной завершил иллюзию атаки.

25' 

Тригерос выдал пас к воротам «Барселоны» и навесил. Пике и Тер Штеген шли на мяч, и Жерар почему-то не послушал вратаря и выбил в аут.

23' 

#Гол Неймара.

21' 

Суарес перекинул с правого края штрафной на левый, где был Месси. Лео пробил, но мяч попал в Гаспара, отскочил на Неймара, который пропихнул мимо Фернандеса.

Lionel Messi und Neymar nach dem Sieg gegen PSG
20'

ГООООООООООООООООЛ!!! НЕЙМАР!!!

19' 

Месси слабо пробил со штрафного. Даже не разбежался. И мяч полетел не в угол. Фернандес поймал без проблем.

18'

Месси мощно пробил после скидки Суареса, но мяч отразил вратарь. Опа, а тут штрафной нашелся – соперник рукой подыграл. Метров 19 до ворот.

16' 

Любимая статистика режиссеров Ла Лиги – показать, сколько пасов сделали каталонцы и их соперники. Сейчас «Барселона» в два раза больше отдала.

15' 

«Вильярреал» провел позиционную атаку, но на втором пасе Иньеста отобрал мяч в борьбе у Гаспара.

14'

Роберто получил желтую карточку за фол в середине поля. Следующий матч пропустит.

13' 

«Вильярреал» типа играет в два форварда, но по факту, только Бакамбю за линией мяч караулит – остальные у своей штрафной.

12' 

В контратаку сгоняли «желтые», но прострел до Сольдадо не дошел – Пике вынес.

11' 

Самые скучные 11 минут футбола ,которые я видел. «Вильярреал» идеально обороняется – у хозяев два фола против нуля у гостей.

9' 

В Испании тепло и хорошо. Не то, что у тебя за окном.

8' 

Месси вдвоем опекали защитники гостей, но Гонсалеса Лео оттолкнул, а Тригерос мяч выбил.

6' 

Начало матча очень скучное. Ни ударов, ни заходов в штарфную у «Барселоны».

5' 

Вот сейчас в контратаку выбегали гости, но Бакамбю катастрофический пас на фланг отдал. Мяч у Бускетса.

4' 

«Вильярреал» очень сумбурно обороняется. Иногда прямо в ноги ближайшего соперника выбивают мяч. Вот сейчас Неймара одарили.

3' 

Перед матчем «Барселона» очень долго чествовала Карлеса Наваля.

2' 

Возят мяч каталонцы, «Вильярреал» много бегает в попытках отнять.

1'

С центра начали каталонцы. Хайпанем немножечко?

0'

Очередная попытка «Барселоны» догнать «Реал». Донором очков выступает «Вильярреал».

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