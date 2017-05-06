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- 2-ой тайм
- БакамбюЛопес83'
- РакитичГомиш83'
- Месси (P)82'
- Коста81'
- РобертоМаскерано78'
- Мусаккьо77'
- ДиньАльба75'
- СорианоКастильехо72'
- СольдадоСансоне72'
- Сольдадо72'
- Суарес69'
- Иньеста64'
- 1-ый тайм
- Месси45'
- Бакамбю32'
- Неймар21'
- Гонсалес19'
- Роберто16'
Перед матчем
Онлайн
Барселона - Вильярреал
Чемпионат Испании - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Барселона – Вильярреал на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Луис Энрике или Франсиско Эскриба? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Барселона – Вильярреал? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Барселона и Вильярреал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
#гол
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Все, кончлились муки «Вильярреала»! «Барселона» победила, все, кто должен был, забили. Посещаемость отличная, погода солнечная, «Крылья Советов» – гении. А я прощаюсь: лайв вел Артем Мазилкин, пока.
Неймар все не уймется: накрутил двоих, но в последний момент какой-то бедолага кинулся в ноги бразильцу и выбил мяч.
Неймар исполнил штрафной, но попал в стенку – особо не расстроился, ведь сегодня он сыграл шикарный матч.
Три минуты зачем-то добавил кровожадый судья.
Доигрывают матч командочки, всем скучно. Люди не уходят со стадиона.
Месси забил в этом сезоне больше голов, чем сыграл матчей. Хорошо.
Как будто и не увольняется еще.
Суарес пробил издали от нечего делать – мяч прошел рядом со штангой.
Вместо Ракитича гоняет Гомиш.
Шикарная паненка от Месси обескуражила кипера. 4:1.
ГООООООООООООООООЛ!!! МЕССИ – ДУБЛЬ!!!
Рукой сыграл Коста в штрафной «Вильярреала». Привещ пенальти и получил желтую.
Вместо Роберто вышел Маскерано.
Месси упал в штрафной «Вильярреала», но судья показывает, что фола нет. Тут же «Вильярреал» провел острую контратаку, Бакамбю один в один решал, но Пике пустые ворота защитил.
Подлейший Неймар выскочил один на один после шикарного выпила от Месси. Бразилец острил и выдумал подсечку в дальний угол, но Фернандес унизительно легко поймал мяч.
Альба вышел вместо Диня. Стандартная замена, которая ничего в корне не меняет.
#Гол Суарсеса.
Сразу же вместо Сольдадо вышел Сансоне. А Сориано заменил Кастильехо.
Сольдадо получил желтую карточку за безобразие в середине поля.
«Барселона» унеслась в контратаку три в четыре. Роберто подтащил к штрафной мяч, отдал в штрафную Суаресу. Луис двоих накрутил, чуть не упав при этом, и вдолбил мяч в сетку.
ГООООООООООООООООЛ!!! СУАРЕС!!!
Сольдадо подыграл рукой на половине «Барселоны». Атака каталонцев чего-то в середине поля умерла.
До Сантос в итоге бахнул со штрафного, но перебил ворота на полметра.
Второй матч по посещаемости в сезоне.
Иньеста снес Сориано в 25 метрах от ворот. Карточка кэпу «Барселоны».
Дамы Месси и Суареса с детьми следят за игрой.
Ой, судья помешал Бускетсу у штрафной «Барселоны», Тригерос попер вперед с мячом, но сильно отпустил перед собой и потерял.
Неймар повторил финт на лицевой, прострелил на ближнюю, но там только Мусаккьо.
Суарес попал в офсайд и чуть не лопнул от гнева – уже третье положение «Вне игры» у каталонцев и ноль таких штук у «Вильярреала».
Месси очень смачно пробил с линии штрафной, находясь в окружении. Фернандес кое как отбил за лицевую.
Неймар снова жжет на левом фланге, на одном месте двоих накрутил, навесил на Месси, тот бить не стал – атака продолжилась серией пасов вокруг штрафной.
С пацанами.
Неймар в контратаке выпиливал простерл на дальнюю штангу для СУареса, но как-то совсем неудачно. От ворот.
Тригерос подал угловой, Сориано пробил, но неудачно.
Дос Сантос завозился с обработкой в штрафной «Барсы», и Динь быстро выбил за лицевую.
90 463 человека пришли на «Камп Ноу». Как за весь сезон на «Локомотив».
Коста угнал в контратаку, но мяч так и не плоучил – заброс на ход для него был слишком сильный. Мяч в ауте оказался.
Кстати, теперь у Месси 33 гола из-за пределов штрафной с 2012 года. Это больше, чем у всех, понял?
Неймар прошел до лицевой, увидел Месси и прострелил. Но Фернандес вовремя вышел и мяч отразил, а потом и забрал.
#Гол Месси, кстати, вот.
«Вильярреал» снова разыграл мяч с центра. Продолжаем хайповать.
Месси подхватил мяч перед штрафной «Вильярреала», обыграл одного и пробил из-под второго. Мяч цепанул Мусаккьо, и пошел в противоход Фернандесу.
ГООООООООООООООООЛ!!! МЕССИ!!!
Тригерос прямой удар с 40 метров изобразил, рикошет подправил траекторию, но Тер Штеген поймал все равно.
Ракитич вовсе не успел за Сольдадо и сбил лжефорварда. Метров 40 до ворот.
«Вильярреал» все-таки отодвинул игру после гола в середину поля. Нет явного преимущества каталонцев, а моменты они создают в контратаках.
Карта пасов «Барселоны» в первые 15 минут. Похожа на карту первого круга «Спартака».
Моментище у Неймара! Суарес выдал сначала проход метров на 10, а потом пас на ход бразильцу в штрафную. Но Неймар с острого угла послал мимо дальнего угла ворот.
Сольдадо – типичный Сольдадо: Сориано выдал идеальный кросс на форварда с левого фланга, но тот из великолепного положения пробил куда-то в даль.
Пике сыграл роль центрфорварда: Месси на фланге разобрался, выдал навес в штрафную, Жерар в падении пробил, но мяч чуть мимо ворот прошел.
Суарес через себя бил, но не вышел удар как следует. Даже штрафной требовали «подводники». Игра продолжилась, и «Барселона» мяч сохранила.
Тер Штеген чуть не привез – вышел из ворот, чтобы выбить мяч, но в итоге чужому подарил. Хорошо, что свои подстраховали.
Типичная борьба Неймара в любом матче.
Неплохой привоз Пике т Роберто и #гол Бакамбю.
Убежал «Вильярреал» в контратаку. Провелились Пике и Роберту - второй вовсе провалил офсайд-ловушку. В итоге Бакамбю с центра поля унесся один на один и спокойно забил.
ГООООООООООООООООЛ!!! БАКАМБЮ!!!
Месси последние восемь сезонов забивает минимум 20 и делает минимум 10 ассистов. Царь? Царь.
Месси чавкнул по мячу из-за пределов штрафной, и Фернандес кое-как отбил! Очень опасный выстрел.
Привез угловой в итоге Пике. Разыграли его «подводники», но фол в чужой штрафной завершил иллюзию атаки.
Тригерос выдал пас к воротам «Барселоны» и навесил. Пике и Тер Штеген шли на мяч, и Жерар почему-то не послушал вратаря и выбил в аут.
#Гол Неймара.
Суарес перекинул с правого края штрафной на левый, где был Месси. Лео пробил, но мяч попал в Гаспара, отскочил на Неймара, который пропихнул мимо Фернандеса.
ГООООООООООООООООЛ!!! НЕЙМАР!!!
Месси слабо пробил со штрафного. Даже не разбежался. И мяч полетел не в угол. Фернандес поймал без проблем.
Месси мощно пробил после скидки Суареса, но мяч отразил вратарь. Опа, а тут штрафной нашелся – соперник рукой подыграл. Метров 19 до ворот.
Любимая статистика режиссеров Ла Лиги – показать, сколько пасов сделали каталонцы и их соперники. Сейчас «Барселона» в два раза больше отдала.
«Вильярреал» провел позиционную атаку, но на втором пасе Иньеста отобрал мяч в борьбе у Гаспара.
Роберто получил желтую карточку за фол в середине поля. Следующий матч пропустит.
«Вильярреал» типа играет в два форварда, но по факту, только Бакамбю за линией мяч караулит – остальные у своей штрафной.
В контратаку сгоняли «желтые», но прострел до Сольдадо не дошел – Пике вынес.
Самые скучные 11 минут футбола ,которые я видел. «Вильярреал» идеально обороняется – у хозяев два фола против нуля у гостей.
В Испании тепло и хорошо. Не то, что у тебя за окном.
Месси вдвоем опекали защитники гостей, но Гонсалеса Лео оттолкнул, а Тригерос мяч выбил.
Начало матча очень скучное. Ни ударов, ни заходов в штарфную у «Барселоны».
Вот сейчас в контратаку выбегали гости, но Бакамбю катастрофический пас на фланг отдал. Мяч у Бускетса.
«Вильярреал» очень сумбурно обороняется. Иногда прямо в ноги ближайшего соперника выбивают мяч. Вот сейчас Неймара одарили.
Перед матчем «Барселона» очень долго чествовала Карлеса Наваля.
Возят мяч каталонцы, «Вильярреал» много бегает в попытках отнять.
С центра начали каталонцы. Хайпанем немножечко?
Очередная попытка «Барселоны» догнать «Реал». Донором очков выступает «Вильярреал».