Алавес
    -
    18:15
    11.02.17
    Мендизорроза
    Барселона
      Чемпионат Испании • Тур 22
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      Алавес - Барселона
      Чемпионат Испании - 11 февраля 2017

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Алавес – Барселона на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:15 11 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Маурисио Пеллегрино или Луис Энрике? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Алавес – Барселона? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Алавес и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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