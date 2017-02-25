Алавес
    -
    15:00
    25.02.17
    Мендизорроза
    Валенсия
      Чемпионат Испании • Тур 24
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      Алавес - Валенсия
      Чемпионат Испании - 25 февраля 2017

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Алавес – Валенсия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 25 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Маурисио Пеллегрино или Воро? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Алавес – Валенсия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Алавес и Валенсия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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