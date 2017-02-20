Малага
    -
    22:45
    20.02.17
    Стадион Ла Розаледа
    Лас-Пальмас
      Чемпионат Испании • Тур 23
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      Малага - Лас-Пальмас
      Чемпионат Испании - 20 февраля 2017

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Малага – Лас-Пальмас на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 20 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Марчелло Ромеро или Кике Сетьен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Малага – Лас-Пальмас? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Малага и Лас-Пальмас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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