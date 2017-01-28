Эйбар
    -
    20:30
    28.01.17
    Ипуруа
    Депортиво Ла-Корунья
      Чемпионат Испании • Тур 20
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      Эйбар - Депортиво Ла-Корунья
      Чемпионат Испании - 28 января 2017

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Эйбар – Депортиво Ла-Корунья на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 28 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Хосе Луис Мендилибар или Гаиска Гаритано? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Эйбар – Депортиво Ла-Корунья? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Эйбар и Депортиво Ла-Корунья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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