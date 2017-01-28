Алавес
    2-ой тайм
    0
    -
    0
    18:15
    28.01.17
    Мендизорроза
    Атлетико Мадрид
      Чемпионат Испании • Тур 20
      КалендарьТаблица
      • 2-ой тайм
      • Алавес
      • Атлетико Мадрид
      • ТокероКарлос
        84'
      • Дейверсон
        82'
      • КамарасаСантос
        77'
      • ГомесМендес
        65'
      • КарраскоТоррес
        62'
      • ГамейроКорреа
        60'
      • ХименесСавич
        56'
      • Льоренте
        54'
      • 1-ый тайм
      • Алавес
      • Атлетико Мадрид
      • Хименес
        45'
      Перед матчем

      Онлайн
      Алавес - Атлетико Мадрид
      Чемпионат Испании - 28 января 2017

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Алавес – Атлетико Мадрид на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:15 28 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Маурисио Пеллегрино или Диего Симеоне? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Алавес – Атлетико Мадрид? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Алавес и Атлетико Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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