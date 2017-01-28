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- 2-ой тайм
- ТокероКарлос84'
- Дейверсон82'
- КамарасаСантос77'
- ГомесМендес65'
- КарраскоТоррес62'
- ГамейроКорреа60'
- ХименесСавич56'
- Льоренте54'
- 1-ый тайм
- Хименес45'
Перед матчем
Онлайн
Алавес - Атлетико Мадрид
Чемпионат Испании - 28 января 2017
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Алавес – Атлетико Мадрид на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:15 28 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Маурисио Пеллегрино или Диего Симеоне? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Алавес – Атлетико Мадрид? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Алавес и Атлетико Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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