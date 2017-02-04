Атлетико Мадрид
    -
    20:30
    04.02.17
    Стадион Висенте Кальдерон
    Леганес
      Чемпионат Испании • Тур 21
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      Атлетико Мадрид - Леганес
      Чемпионат Испании - 4 февраля 2017

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Атлетико Мадрид – Леганес на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 4 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Диего Симеоне или Асьер Гаритано Агирресабаль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Атлетико Мадрид – Леганес? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Атлетико Мадрид и Леганес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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