Сельта
    -
    23:30
    01.03.17
    Стадион Балаидос
    Эспаньол
      Чемпионат Испании • Тур 25
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      Сельта - Эспаньол
      Чемпионат Испании - 1 марта 2017

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Сельта – Эспаньол на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:30 1 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Эдуардо Бериссо или Кике Энрике Санчес Флорес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Сельта – Эспаньол? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Сельта и Эспаньол, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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