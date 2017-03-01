Реал Мадрид
    -
    23:30
    01.03.17
    Сантьяго Бернабеу
    Лас-Пальмас
      Чемпионат Испании • Тур 25
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      Онлайн
      Реал Мадрид - Лас-Пальмас
      Чемпионат Испании - 1 марта 2017

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Лас-Пальмас на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:30 1 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Зинедин Зидан или Кике Сетьен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Реал Мадрид – Лас-Пальмас? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Реал Мадрид и Лас-Пальмас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Лас-Пальмас» – идеальная команда для игры с грандами. Они много атакуют и быстро рассыпаются при давлении. Справится ли с ними мадридский «Реал»?

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