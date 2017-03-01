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Реал Мадрид - Лас-Пальмас
Чемпионат Испании - 1 марта 2017
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Лас-Пальмас на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:30 1 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Зинедин Зидан или Кике Сетьен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Реал Мадрид – Лас-Пальмас? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Реал Мадрид и Лас-Пальмас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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«Лас-Пальмас» – идеальная команда для игры с грандами. Они много атакуют и быстро рассыпаются при давлении. Справится ли с ними мадридский «Реал»?