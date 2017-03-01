Барселона
    -
    21:30
    01.03.17
    Камп Ноу
    Спортинг Хихон
      Чемпионат Испании • Тур 25
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      Барселона - Спортинг Хихон
      Чемпионат Испании - 1 марта 2017

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Барселона – Спортинг Хихон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:30 1 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Луис Энрике или Руби? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Барселона – Спортинг Хихон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Барселона и Спортинг Хихон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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