Атлетико Мадрид
    -
    18:15
    26.02.17
    Стадион Висенте Кальдерон
    Барселона
      Чемпионат Испании • Тур 24
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      Онлайн
      Атлетико Мадрид - Барселона
      Чемпионат Испании - 26 февраля 2017

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Атлетико Мадрид – Барселона на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:15 26 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Диего Симеоне или Луис Энрике? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Атлетико Мадрид – Барселона? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Атлетико Мадрид и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Барселона» играет на выезде с «Атлетико» – у кого из испанских грандов проблем меньше?

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