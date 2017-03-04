Барселона
    -
    22:45
    04.03.17
    Камп Ноу
    Сельта
      Чемпионат Испании • Тур 26
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      Барселона - Сельта
      Чемпионат Испании - 4 марта 2017

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Барселона – Сельта на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 4 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Луис Энрике или Эдуардо Бериссо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Барселона – Сельта? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Барселона и Сельта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Барселона» приходит в себя – уже зарешала матч с «Атлетико» и похоронила хихонский «Спортинг». «Сельте» нужно бояться, иначе можно попасть под каток.

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