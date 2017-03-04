Эйбар
    -
    18:15
    04.03.17
    Ипуруа
    Реал Мадрид
      Чемпионат Испании • Тур 26
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      Эйбар - Реал Мадрид
      Чемпионат Испании - 4 марта 2017

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Эйбар – Реал Мадрид на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:15 4 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Хосе Луис Мендилибар или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Эйбар – Реал Мадрид? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Эйбар и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Руслан Хрипун
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      Всем привет! Забуксовавший «Реал» приехал в Эйбар, который славится классной игрой на своем поле. Сколько набросают Мадриду?

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