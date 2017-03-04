Онлайн

Вильярреал - Эспаньол

Чемпионат Испании - 4 марта 2017

Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Вильярреал – Эспаньол на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 4 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Франсиско Эскриба или Кике Энрике Санчес Флорес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Вильярреал – Эспаньол? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Вильярреал и Эспаньол, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

