Спортинг Хихон
Завершено
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-
0
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14:00
06.05.17
Стадион Эль Молинон
Лас-Пальмас
    Чемпионат Испании • Тур 36
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Спортинг Хихон
    • Лас-Пальмас
    • Эрнан
      90'
    • БургуиЛопес
      84'
    • ВиераЭрнан
      82'
    • Канелья
      80'
    • ГомесТоррес
      78'
    • Чоп
      71'
    • Кармона
      67'
    • ГарсияХалилович
      64'
    • Дуглас
      49'
    • Перерыв
    • Спортинг Хихон
    • Лас-Пальмас
    • КастроКармона
      45'
    • 1-ый тайм
    • Спортинг Хихон
    • Лас-Пальмас
    • Меса
      41'
    • Альварес
      32'
    • КастелланоЛопеш
      30'
    Перед матчем

    Онлайн
    Спортинг Хихон - Лас-Пальмас
    Чемпионат Испании - 6 мая 2017

    Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Спортинг Хихон – Лас-Пальмас на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Руби или Кике Сетьен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Спортинг Хихон – Лас-Пальмас? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Спортинг Хихон и Лас-Пальмас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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