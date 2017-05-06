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- 2-ой тайм
- Эрнан90'
- БургуиЛопес84'
- ВиераЭрнан82'
- Канелья80'
- ГомесТоррес78'
- Чоп71'
- Кармона67'
- ГарсияХалилович64'
- Дуглас49'
- Перерыв
- КастроКармона45'
- 1-ый тайм
- Меса41'
- Альварес32'
- КастелланоЛопеш30'
Перед матчем
Онлайн
Спортинг Хихон - Лас-Пальмас
Чемпионат Испании - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Спортинг Хихон – Лас-Пальмас на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Руби или Кике Сетьен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Спортинг Хихон – Лас-Пальмас? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Спортинг Хихон и Лас-Пальмас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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