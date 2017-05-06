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Спортинг Хихон - Лас-Пальмас

Чемпионат Испании - 6 мая 2017

Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Спортинг Хихон – Лас-Пальмас на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Руби или Кике Сетьен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Спортинг Хихон – Лас-Пальмас? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Спортинг Хихон и Лас-Пальмас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

