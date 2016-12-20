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AS: полузащитник «Реала» Хамес Родригес оформляет визу в Англию

AS: Хамес оформляет визу в Англию
Eurosport

20/12/2016 в 23:30

Колумбиец стал еще ближе к «Челси».

По окончании Клубного чемпионата мира Хамес отправился в Колумбию, где подал документы на английскую визу. По информации AS, это связано с надвигающимся переходом в «Челси».

Ранее сообщалось, что Родригес уведомил руководство «Реала» о желании покинуть клуб зимой. На футболиста претендует «Челси», а трансфер оценивается примерно в 75 млн евро.

  • В активе Родригеса 1 мяч и 2 ассиста в 8 матчах Примеры-2016/17.
  • Летом 2014-го «Реал» заплатил «Монако» за Хамеса 75 млн евро.

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20/12/2016 в 23:30
AS: полузащитник «Реала» Хамес Родригес оформляет визу в Англию