AFP
Игроки «Барсы» Лионель Месси и Луис Суарес стреляли мячом по летящему дрону, но попал только один
Тот момент, когда аргентинца уделал не Криштиану Роналду.
Звезды «Барселоны» поучаствовали в очередном сумасшедшем японском шоу. Суарес и Месси пробивали по управляемому дрону, но попал только уругваец.
- В Примере-2016/17 Суарес провел 15 матчей, забил 12 мячей и выполнил 5 ассистов.
- В активе Месси 12 мячей и 4 ассиста в 13 играх чемпионата Испании.
- Лео занял второе место в голосовании за «Золотой мяч»-2016.
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