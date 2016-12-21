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Бартомеу: «У «Барселоны» и «Реала» были одни и те же адвокаты, но запрет смягчили только мадридцам»

Бартомеу: «У «Барселоны» и «Реала» были одни и те же адвокаты, но запрет смягчили только мадридцам»
Eurosport

Вчера в 11:35

Президент каталонцев ничего не понимает.

«У «Барселоны» и «Реала» были одни и те же адвокаты, но трансферный запрет смягчили только мадридцам. Я требую объяснений. Не знаю подробностей дел «Реала» и «Атлетико», но у меня не будет проблем, чтобы проконсультироваться с нашими юристами, ведь эти дела схожи.

Необходимо прекратить эту юридическую неопределенность. Сомневаюсь, что агенты всех игроков одновременно допустили ошибку. Правила прописаны нечетко: в итоге страдают футболисты. Вот что случается, когда используются разные толкования регламента», – цитирует Бартомеу Marca.

  • ФИФА наказала «Реал» за нарушения при трансферах несовершеннолетних игроков в январе 2016 года.
  • На мадридский клуб наложили запрет на трансферы до января 2018 года, но позже CAS смягчил наказание до лета 2017.
  • В 2014 году аналогичное наказание от ФИФА получила «Барселона», не сумевшая обжаловать его в CAS.

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