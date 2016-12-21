Диего Симеоне: «А что, я уже не могу продлить контракт с «Атлетико»?»

«Все кому не лень пишут, что я покину «Атлетико» через полтора года. Но я ведь могу и продлить контракт. Это почему-то никому в голову не приходило.

Или уже написано, что я не могу продлить контракт? Журналисты очень любят поднимать волну слухов в отношении этого вопроса. Наверное, мне нужно с этим смириться и отвечать таким образом, чтобы не давать повода провоцировать полемику», – цитирует Симеоне belN Sports.

Ранее Диего и его сын Джованни заявили о желании главного тренера «Атлетико» работать в «Интере».

Контракт Симеоне с мадридцами рассчитан до лета 2018-го.

Диего выиграл с «Атлетико» чемпионат Испании и дважды дошел до финала Лиги чемпионов.

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