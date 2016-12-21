ESPN: «Манчестер Юнайтед» предложил за Антуана Гризманна 72 миллиона евро

Стартовое предложение «Манчестер Юнайтед» составило 72 миллиона евро, но англичане могут увеличить сумму, сообщает ESPN. Манкуианцы планируют приобрести Гризманна уже в зимнее трансферное окно.

Серебряный призер евро собирался покинуть «Атлетико» после ухода Диего Симеоне. Аргентинский тренер намекнул, что в скором времени возглавит «Интер».

Гризманн в октябре заявил, что после перехода Поля Погба в «МЮ» следит за «красными дьяволами».

В сезоне-2016/17 француз сыграл за «Атлетико» 21 матч и забил 9 мячей.

Transfermarkt.de оценивает Гризманна в 80 миллионов евро.

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