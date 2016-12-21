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Немецкая полиция изъяла таблетки экстази в форме эмблемы «Барселоны»
Наркодилеры тоже любят футбол.
Сотрудники полиции Германии изъяли сотни розовых таблеток экстази в форме эмблемы «Барселоны» на границе города Кёльн. Наряду с логотипом каталонского клуба производители наркотиков использовали логотип Porcshe. Таможенное бюро начало расследование по данному делу, сообщает AS.
- Экстази – полусинтетическое психоактивное соединение амфетаминового ряда, запрещенное в большинстве стран мира.
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