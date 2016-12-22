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Тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес извинился перед фанатами за то, что хвалил Лионеля Месси

Тренер «Эспаньола» извинился перед фанатами за то, что хвалил Месси
Eurosport

24 ч. назад

Про главного врага или плохо, или ничего.

Флорес накануне каталонского дерби заявил, что Месси – единственный игрок в мире, способный делать хет-трики в любом матче. Слова тренера вызвали возмущение болельщиков «Эспаньола».

«Я прошу прощения, никогда не хотел обидеть наш клуб. Я предан общему делу и отождествляю себя только с «Эспаньолом». Очевидно, что я не знаю о всей 116-летней истории команды, потому что нахожусь здесь всего 3 месяца.

Я хвалил Месси без всякого умысла, потому что пытаюсь хорошо относиться ко всем соперникам. Очень уважаю фанатов «Эспаньола», которые всегда меня тепло принимали», – цитирует Флореса Goal.com.

  • «Барселона» 18 декабря обыграла «Эспаньол» со счетом 4:1. Лионель Месси отличился на 89-й минуте игры.
  • «Эспаньол» занимает девятое место в таблице Примеры, набрав 22 очка в 16 турах.

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