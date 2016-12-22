Тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес извинился перед фанатами за то, что хвалил Лионеля Месси

Флорес накануне каталонского дерби заявил, что Месси – единственный игрок в мире, способный делать хет-трики в любом матче. Слова тренера вызвали возмущение болельщиков «Эспаньола».

«Я прошу прощения, никогда не хотел обидеть наш клуб. Я предан общему делу и отождествляю себя только с «Эспаньолом». Очевидно, что я не знаю о всей 116-летней истории команды, потому что нахожусь здесь всего 3 месяца.

Я хвалил Месси без всякого умысла, потому что пытаюсь хорошо относиться ко всем соперникам. Очень уважаю фанатов «Эспаньола», которые всегда меня тепло принимали», – цитирует Флореса Goal.com.

«Барселона» 18 декабря обыграла «Эспаньол» со счетом 4:1. Лионель Месси отличился на 89-й минуте игры.

«Эспаньол» занимает девятое место в таблице Примеры, набрав 22 очка в 16 турах.

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