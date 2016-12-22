Особое мнение: полузащитник «Челси» Эден Азар в «Реале» – да или нет?

Да

Возможная покупка Азара – шанс для «Реала» уже в ближайшее время перестроить игру, при условии, что он будет рассматриваться как первая опция на левый фланг атаки. Но нужно понимать, Криштиану до сих пор остается одним из лучших игроков мира на этой позиции – в первую очередь за счет отличного движения и умения отлепиться от защитника, из-за чего уже который сезон он оказывается в топ-5 по среднему качеству моментов на 90 минут. Пусть и падающая, но все еще неплохая реализация (в прошлом сезоне его NPG/xG равнялся 0,96, что очень неплохо при таком объеме моментов) вкупе с числом моментов закрепляет за КриРо место на горе Рашмор.

Качество шансов и игра в штрафной (плюс второй этаж) – два компонента, в которых Азар уступает Роналду. Но дельту в первом показателе легко можно объяснить структурой игры: в «Реале» атака заточена на Криша. Азар же чаще играет на партнеров, что, например, находит отражение в статистике ключевых передач – 1,9 на 1,1 в пользу Эдена в пересчете на 90 минут. При этом Азар не хуже бежит что с мячом, что без него – это позволит «Реалу» не потерять статус одной из лучших (если не лучшей) команды в Европе по игре в контратаках. Помимо прочего, бельгиец серьезно превосходит Роналду в контроле над мячом: за 90 минут он делает 4,7 успешной обводки (75,8% эффективности) против 0,9 (42,8%) у КриРо, при этом несильно уступая португальцу по потерям без попытки дриблинга – 3,9 на 3,4.

Уже практически решенный переход Обамеянга и так означает определенную перестройку: габонец, в отличие от Бензема, не ролевик и не действует на таком уровне в подыгрыше. Ему необходимо постоянно доставлять мяч, а если учесть любовь Криштиану к самостоятельному завершению атак (6,5 на 90 минут – никто в Европе не бьет больше), то с этим будут проблемы. Азар бьет намного меньше – 2,7 на 90 минут – и реже перетягивает игру на себя: треугольник Обамеянга и Бэйла с ним будет более сбалансированным, чем с Роналду.

Единственная серьезная преграда – недавно продленный контракт Криштиану. Однако маловероятно, что «Реал» всерьез рассчитывает на его игру в старте до 35 лет – возможно, таким образом они просто защитили себя от альтернативных издержек в случае ухода португальца свободным агентом.

Нет

Летняя покупка Азара после снятия трансферного бана – примерно такой же парадоксальный ход, как ритуальное раскуривание «Примы» после победы над раком легких.

Дело в том, что Эден не нужен «Реалу» ни при каких раскладах:

1. Он лидер, а лидера уже продлили до 2021 года. Соответственно, Азар попадет в положение скисшего Хамеса, который страдает из-за ничтожной роли в команде (мечтает быть первым, но при живом Роналду в «Мадриде» это не светит);

2. У «Реала» идеальная полузащита. В центре сверхполезный Кроос, чуть сзади – Ковачич или Каземиро (король отборов), спереди – Модрич или Иско (Асенсио – в уме). Шесть человек плюс фланговый Васкес (он все же не форвард) – отличный набор для средней линии. Азар сюда не вписывается чисто по характеристикам: если и искать замену, то для уникальнейшего Крооса (да и то на случай травмы);

3. У «Реала» есть три проблемные позиции. Первая – центрфорвард, потому что Бензема слаб. На эту должность летом возьмут Обамеянга, так что все в порядке. Вторая вакансия – левый фланг защиты. Марсело должен чувствовать конкуренцию, а вместо этого ржет над несчастным Фабио Коэнтрау, который то болеет, то не тянет. Португальца явно пора сливать. И третье место для укрепления – центр обороны. Пепе уже дряхлый, Рамос стареет (в защите он совсем не так хорош, как на угловых), Варан слишком молод (часто ошибается), а у Начо мало практики. Точно нужен кто-нибудь топовый. Лишь после этих трансферов можно думать о средней линии.

Вывод: никакого Азара, особенно за 80 миллионов евро. Это неадекватное сжигание денег в стиле Переса-2004. Разумнее вложить гораздо меньшую сумму в Озила, явно готового вернуться на «Бернабеу». Он старше Эдена на три года, зато быстро вольется в схему Зидана (нет имперских амбиций, но есть дисциплина), будет играть на команду и разорвет Ла Лигу ассистами. У «Реала» опять появится свой Иньеста – и это замечательно.

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