AFP

Форвард «Реала» Криштиану Роналду: «Я очень известный футболист, но дети Сирии – настоящие герои»

Роналду: «Я очень известный футболист, но дети Сирии – настоящие герои»
Eurosport

14 ч. назад

Португалец сделал пожертвование сирийским семьям.

«Эта запись для детей Сирии. Всем известно, что вы многого натерпелись. Я очень известный футболист, но вы настоящие герои. Не теряйте надежд. Весь мир за вас. Мы заботимся о вас. Я с вами», – заверил Роналду в видеообращении.

Как сообщает AP, Роналду принял участие в программе «Спасем детей» (Save the Children), пожертвовав семьям Алеппо и других городов Сирии продукты, одежду и медикаменты.

  • В 2016 году Роналду выиграл Лигу чемпионов и Клубный ЧМ с «Реалом», стал чемпионом Европы в составе Португалии и получил четвертый в карьере «Золотой мяч».
  • В ноябре Криштиану был признан человеком года Палестины за благотворительную деятельность.

Устали искать тексты на сайте? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Чикаго» без Анисимова не подавил «Колорадо» без Варламова

02:52
Популярные видео
«Айлендерс» Кулемина разгромили «Баффало» и ушел с последнего места в Восточной конференции
  смотрят3 ч
«Рейнджерс» и «Миннесота» грамотно пробили тотал больше 10,5
 119 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться
1
Форвард «Реала» Криштиану Роналду: «Я очень известный футболист, но дети Сирии – настоящие герои»
2
Особое мнение: полузащитник «Челси» Эден Азар в «Реале» – да или нет?
3
У 21-летнего защитника «Атлетика» обнаружен рак яичек
4
Клуб НБА поприветствовал Гризманна на матче, показав космический гол Антуана «Ростову»
5
Хосеп Гвардиола: «Уважаю Криштиану Роналду, но Лионель Месси – другой уровень»
6
Коби Брайант: «Трудно сказать, кто лучше: Лионель Месси или Криштиану Роналду»
7
Форвард «Барселоны» Луис Суарес: «Пусть Месси оставит себе мяч после того прохода из PlayStation»
8
Игроки «Барсы» Лионель Месси и Луис Суарес стреляли мячом по летящему дрону, но попал только один
4 ч. назад
Коби Брайант: «Трудно сказать, кто лучше: Лионель Месси или Криштиану Роналду»
6 ч. назад
Хосеп Гвардиола: «Уважаю Криштиану Роналду, но Лионель Месси – другой уровень»
17 ч. назад
У 21-летнего защитника «Атлетика» обнаружен рак яичек
19 ч. назад
Клуб НБА поприветствовал Гризманна на матче, показав космический гол Антуана «Ростову»
14 ч. назад
Форвард «Реала» Криштиану Роналду: «Я очень известный футболист, но дети Сирии – настоящие герои»
22/12/2016 в 14:55
Особое мнение: полузащитник «Челси» Эден Азар в «Реале» – да или нет?
22/12/2016 в 00:59
Тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес извинился перед фанатами за то, что хвалил Лионеля Месси
21/12/2016 в 23:02
Немецкая полиция изъяла таблетки экстази в форме эмблемы «Барселоны»