Форвард «Реала» Криштиану Роналду: «Я очень известный футболист, но дети Сирии – настоящие герои»

«Эта запись для детей Сирии. Всем известно, что вы многого натерпелись. Я очень известный футболист, но вы настоящие герои. Не теряйте надежд. Весь мир за вас. Мы заботимся о вас. Я с вами», – заверил Роналду в видеообращении.

Как сообщает AP, Роналду принял участие в программе «Спасем детей» (Save the Children), пожертвовав семьям Алеппо и других городов Сирии продукты, одежду и медикаменты.

В 2016 году Роналду выиграл Лигу чемпионов и Клубный ЧМ с «Реалом», стал чемпионом Европы в составе Португалии и получил четвертый в карьере «Золотой мяч».

В ноябре Криштиану был признан человеком года Палестины за благотворительную деятельность.

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