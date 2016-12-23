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Клуб НБА поприветствовал Гризманна на матче, показав космический гол Антуана «Ростову»

Клуб НБА поприветствовал Гризманна на матче, показав космический гол Антуана «Ростову»
Eurosport

19 ч. назад

Футболки француза пользовались большим спросом у баскетболистов.

В ночь на пятницу форвард «Атлетико» посетил легендарную арену «Мэдисон Сквер Гарден», где «Нью-Йорк Никс» принимал «Орландо Мэджик». Хозяева поприветствовали Гризманна, продемонстрировав на табло его гол «Ростову» в Лиге чемпионов.

«Спасибо «Мэдисон Сквер». Это был огонь», – написал в инстаграме 25-летний нападающий.

«Никс» обыграли «Мэджик» со счетом 106:95. По окончании игры Гризманн обменялся майками с Кристапсом Порзингисом, Дерриком Роузом (оба – «Никс»), Сержом Ибакой («Орландо») и другими.

  • Гризманн оформил дубль в ворота «Ростова» (2:1) 1 ноября.
  • В 21 матче сезона-2016/17 Антуан забил 9 голов. Летом с 6 мячами француз стал лучшим бомбардиром Евро-2016.

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