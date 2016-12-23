Клуб НБА поприветствовал Гризманна на матче, показав космический гол Антуана «Ростову»

В ночь на пятницу форвард «Атлетико» посетил легендарную арену «Мэдисон Сквер Гарден», где «Нью-Йорк Никс» принимал «Орландо Мэджик». Хозяева поприветствовали Гризманна, продемонстрировав на табло его гол «Ростову» в Лиге чемпионов.

«Спасибо «Мэдисон Сквер». Это был огонь», – написал в инстаграме 25-летний нападающий.

«Никс» обыграли «Мэджик» со счетом 106:95. По окончании игры Гризманн обменялся майками с Кристапсом Порзингисом, Дерриком Роузом (оба – «Никс»), Сержом Ибакой («Орландо») и другими.

Гризманн оформил дубль в ворота «Ростова» (2:1) 1 ноября.

В 21 матче сезона-2016/17 Антуан забил 9 голов. Летом с 6 мячами француз стал лучшим бомбардиром Евро-2016.

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