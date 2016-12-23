AFP

У 21-летнего защитника «Атлетика» обнаружен рак яичек

У 21-летнего защитника «Атлетика» обнаружен рак яичек
Eurosport

17 ч. назад

Дебютный сезон Йераи Альвареса омрачен тяжелым заболеванием.

В пятницу «Атлетик» объявил, что у 21-летнего защитника Йераи Альвареса обнаружена опухоль правого яичка. Ранее футболист пожаловался клубным врачам на неприятные ощущения в области паха, и на обследовании у него была обнаружена злокачественная опухоль, требующая хирургического вмешательства.

«Йераи предстоит операция на следующей неделе, – заявил президент «Атлетика» Хосу Уррутия. – Я виделся с ним. Он чувствует себя хорошо и сохраняет спокойствие и невозмутимость. Это демонстрация его мужественности. Я сказал Йераи, что он не один».

  • Йераи Альварес дебютировал в составе «Атлетика» летом 2016 года. На его счету 17 официальных матчей, в которых баск отметился двумя ассистами.
  • После 16 туров «Атлетик» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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