У 21-летнего защитника «Атлетика» обнаружен рак яичек

В пятницу «Атлетик» объявил, что у 21-летнего защитника Йераи Альвареса обнаружена опухоль правого яичка. Ранее футболист пожаловался клубным врачам на неприятные ощущения в области паха, и на обследовании у него была обнаружена злокачественная опухоль, требующая хирургического вмешательства.

«Йераи предстоит операция на следующей неделе, – заявил президент «Атлетика» Хосу Уррутия. – Я виделся с ним. Он чувствует себя хорошо и сохраняет спокойствие и невозмутимость. Это демонстрация его мужественности. Я сказал Йераи, что он не один».

Йераи Альварес дебютировал в составе «Атлетика» летом 2016 года. На его счету 17 официальных матчей, в которых баск отметился двумя ассистами.

После 16 туров «Атлетик» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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