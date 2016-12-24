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Хосеп Гвардиола: «Уважаю Криштиану Роналду, но Лионель Месси – другой уровень»

Гвардиола: «Уважаю Роналду, но Месси – другой уровень»
Eurosport

6 ч. назад

Грамотно разжигает.

Коуч прокомментировал результаты «Золотого мяча»-2016. «Я согласен с Луисом Энрике. Лео – лучший игрок, потому что он отлично играет, забивает и знает, как мотивировать остальных. Я уважаю всех великих футболистов, и Криштиану находится на вершине этого списка, но Месси играет на другом уровне», – цитирует Пепа Marca.

  • Криштиану Роналду стал обладателем «Золотого мяча»-2016, Месси занял 2-е место в голосовании.
  • C 2016 года награду снова вручает журнал France Football.
  • 9 января 2017 ФИФА назовет лучшего игрока года по своей версии.

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