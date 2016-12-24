Коби Брайант: «Трудно сказать, кто лучше: Лионель Месси или Криштиану Роналду»

«Мне нравится стиль игры «Барселоны», за ней интересно наблюдать. Но трудно сказать, кто лучше – Месси или Роналду. Зависит от того, какой тип футбола вы предпочитаете. Для тики-таки я выберу Месси. Если вы любите агрессию, то Роналду.

Но вообще я всегда болел за «россонери». Моим любимым игроком был Марко ван Бастен», – цитирует Брайанта Marca.

Коби Брайант – двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион НБА.

Баскетболист завершил карьеру 14 апреля 2016 года.

С 1996-го по 2016 год защитник выступал за «Лейкерс».

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