Диего Симеоне: «Летом сделали все, чтобы вернуть Диего Косту, но в итоге взяли Кевина Гамейро»

«У нас сохранились прекрасные отношения с Костой, и я был абсолютно честен во время работы над трансфером. Проблема возникла из-за того, что в Англии нет прописанных в контрактах отступных, поэтому «Челси» мог потребовать с нас хоть 30 миллионов, хоть 180 миллионов или вообще ответить: «Мы не продаем Косту, потому что не хотим».

Мы работали над трансфером все лето и сделали все от нас зависящее. В итоге мы решили, что если до определенной даты вопрос с Костой не будет улажен, мы приобретем Гамейро», – сказал Симеоне Marca.

Гамейро перешел в «Атлетико» из «Севильи» 30 июля за 32 млн евро.

В 23 матчах в новой команде француз забил 7 голов.

Коста в 19 матчах сезона-2016/17 отличился 13 раз.

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