Диего Коста: «Мне нравилось играть против Пепе и Серхио Рамоса – в тех матчах искры летели»

«Мне нравились матчи с «Реалом». Это был шанс сыграть против Пепе и Рамоса. Это были отличные битвы, в которых всегда было непросто и от которых летели искры.

Гарантирую, что им эти матчи нравились по тем же причинам. Мы выходили на поле с пониманием, что нас ждет тяжелый матч. В тех встречах всегда случались трения, оскорбления и пинки. Но после финального свистка все приветствовали друг друга без каких-либо проблем.

Мы с Рамосом вместе играем за национальную команду и постоянно шутим на тему, что я больше не могу испытать тех эмоций», – цитирует Косту Goal.com.

Коста выступал за «Атлетико» в 2010-2014 годах, а затем перешел в «Челси» за 38 млн евро.

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