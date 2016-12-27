AFP
Marca: китайцы предлагают Пепе 10 млн евро в год
«Реал» дает в два раза меньше.
Защитник близок к уходу из «Мадрида» – переговоры с клубом Флорентино Переса зашли в тупик. Игрок требует двухлетний контракт, «Реал» готов на один год с условием продления еще на сезон в зависимости от выступления португальца.
При этом Пепе имеет два предложения из Китая. «Хэбэй Чайна Форчун» обещает защитнику 10 млн евро за сезон. Перес может предложить только 4,5 миллиона.
- Португалец выступает за «Реал» с 2007 года. За это время он выиграл с клубом два чемпионата Испании и две Лиги чемпионов.
- Защитник провел за команду 327 матчей и забил 14 голов.
- Летом Пепе стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии.
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