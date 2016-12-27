Marca: китайцы предлагают Пепе 10 млн евро в год

Защитник близок к уходу из «Мадрида» – переговоры с клубом Флорентино Переса зашли в тупик. Игрок требует двухлетний контракт, «Реал» готов на один год с условием продления еще на сезон в зависимости от выступления португальца.

При этом Пепе имеет два предложения из Китая. «Хэбэй Чайна Форчун» обещает защитнику 10 млн евро за сезон. Перес может предложить только 4,5 миллиона.

Португалец выступает за «Реал» с 2007 года. За это время он выиграл с клубом два чемпионата Испании и две Лиги чемпионов.

Защитник провел за команду 327 матчей и забил 14 голов.

Летом Пепе стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии.

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