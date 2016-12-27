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Футболист «Барселоны» Неймар: «Не расстроюсь, если не выиграю «Золотой мяч»

Неймар: «Не расстроюсь, если не выиграю «Золотой мяч»
Eurosport

Вчера в 10:32

Бразилец – скромный реалист. Говорит, что сейчас лучший в мире – Лионель Месси.

«Я очень счастлив в Барселоне, в этой команде, такой жизни. Конечно, я хочу выиграть «Золотой мяч», но не буду убиваться ради достижения этой цели. Я хочу быть счастливым, и я счастлив здесь и сейчас.

Не расстроюсь, если не выиграю «Золотой мяч». Я не играю в футбол, чтобы выиграть этот приз. Я играю в футбол ради собственного удовольствия, потому что я люблю футбол.

Обладание «Золотым мячом» – следствие твоей работы. К сожалению, его могут вручить только одному человеку, а на планете сейчас лучший – Месси», – приводит слова Неймара Goal.com.

  • В 13 матчах Ла Лиги Неймар забил 4 гола и отдал 8 ассистов.
  • В сезоне-2015/16 бразилец набрал в 34 матчах 24+16 по системе гол+пас.
  • «Барселона» идет второй в чемпионате Испании с 34 очками.
  • Каталонцы отстают от «Реала» на три балла. У мадридцев матч в запасе.

Канал в телеграме, который вообще не расстраивается

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