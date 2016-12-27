AFP

Sport.es: «Барселона» предложит Луису Энрике новый контракт

Sport.es: «Барселона» предложит Энрике новый контракт
Eurosport

Вчера в 11:43

Каталонцы удовлетворены работой тренера и боятся потерять его через полгода.

«Барселона» хочет сохранить Луиса Энрике. Контракт с испанцем действует до 2017 года, и каталонцы планируют продлить соглашение.

Руководство «Барсы» планирует провести переговоры с тренером в апреле, сообщает Sport.es. Условия нового контракта и его срок, которые предложит «блауграна» Луису, пока неизвестны.

  • Вместе с «Барселоной» Энрике дважды выигрывал чемпионат Испании и Кубок страны в качестве тренера.
  • По одной победе у тренера в Суперкубке Испании, Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира.
  • В 2015 году Луис Энрике был признан ФИФА тренером года.

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