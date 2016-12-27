Sport.es: «Барселона» предложит Луису Энрике новый контракт

«Барселона» хочет сохранить Луиса Энрике. Контракт с испанцем действует до 2017 года, и каталонцы планируют продлить соглашение.

Руководство «Барсы» планирует провести переговоры с тренером в апреле, сообщает Sport.es. Условия нового контракта и его срок, которые предложит «блауграна» Луису, пока неизвестны.

Вместе с «Барселоной» Энрике дважды выигрывал чемпионат Испании и Кубок страны в качестве тренера.

По одной победе у тренера в Суперкубке Испании, Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира.

В 2015 году Луис Энрике был признан ФИФА тренером года.

Все новости чемпионата Испании

Самый спортивный канал в телеграме