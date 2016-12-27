Форвард «Реала» Криштиану Роналду стал лучшим спортсменом года в Европе по версии 27 информагентств

Роналду опередил в голосовании британского теннисиста Энди Маррея, который в 2016 году стал первой ракеткой мира, и венгерскую пловчиху Катинку Хоссу, завоевавшую 3 золотых медали на Играх в Рио-де-Жанейро, сообщает официальный сайт «Реала».

Роналду в 2016 году выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Европы, чемпионат мира среди клубов и получил четвертый «Золотой мяч».

Польское издание PAP проводит опрос, определяющий лучшего спортсмена года с 1958 года. В 2016 году в нем приняли участие Efe (Испания) France Presse (Франция), Agerpress (Румыния), ANP (Голландия), APA (Австрия), ATA (Албания), Belga (Бельгия), БелТА (Белоруссия), BTA (Болгария), CTK (Чехия), DPA (Германия), Elta (Литва), Fena (Босния и Герцеговина), Hina (Хорватия), Leta (Латвия), Lusa (Португалия), Moldpres (Молдова), SDA-ATS (Швейцария), SHGSK (Косово), SID (Германия), Sita (Словакия), STA (Словения), Tanjug (Сербия), ТАСС (Россия) и Укринформ (Украина).

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