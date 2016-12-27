AFP

Президент «Атлетико»: «Симеоне отработает контракт до конца»

Президент «Атлетико»: «Симеоне отработает контракт до конца»
Eurosport

24 ч. назад

Эль Чоло останется в мадридском клубе, как минимум, до лета 2018-го.

«Каждый может думать и говорить, что хочет. Правда в том, что Симеоне находится в «Атлетико», а клуб полностью поддерживает его.

У Диего есть контракт, и я уверен, что он отработает его до конца. Мы действительно любим Симеоне. Дайте тренеру и команде работать, чтобы сезон был успешным.

Да, у нас не было выдающегося начала сезона, но все наладится, тем более, что мы показали впечатляющее выступление в Лиге чемпионов. Давайте подождем, еще не прошло и половины сезона. У всех команд бывают взлеты и падения», – цитирует Сересо Goal.com.

  • Контракт Симеоне с «Атлетико» действует до лета 2018 года. Аргентинец не исключил, что может продлить соглашение, но неоднократно заявлял, что рано или поздно возглавит «Интер».
  • После 15 туров «Атлетико» с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице Примеры.
  • В 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы сыграют с «Байером».

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