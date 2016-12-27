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Kicker признал полузащитника «Реала» Тони Крооса человеком года

Kicker признал Крооса человеком года
Eurosport

21 ч. назад

Немец получил самую важную индивидуальную награду в карьере.

«Редакция выражает признательность немецкой сборной за выдающиеся спортивные достижения Крооса в этом календарном году, и отличает его как личность», – говорится в заявлении Kicker.

  • Швайнштайгер – последний немец, получивший эту награду. Бастиан был назван Kicker человеком года в 2010 году.
  • В 2016 году Кросс вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов , став первым немецким футболистом, получившим этот трофей с двумя разными клубами.
  • В сезоне-2016/17 полузащитник провел за «Реал» 20 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 9 ассистов.

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