Sport.es: Луис Энрике может покинуть «Барселону» по окончании сезона

Контракт Энрике с «Барселоной» истекает летом 2017 года, но обе стороны не торопятся продлевать соглашение и рассматривают иные варианты. По информации Sport.es, каталонцы следят за тренерским рынком и могут отказаться от идеи продолжения сотрудничества с Энрике, если подберут более подходящую кандидатуру.

Утром 27 декабря Sport.es сообщал, что каталонцы собираются предложить новый контракт Энрике.

Луис Энрике возглавил «Барселону» в мае 2014 года. В сезоне-2016/17 каталонцы занимают второе место в таблице Примеры, отставая от лидирующего «Реала» на 3 очка.

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